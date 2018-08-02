Сотрудницу администрации Кадошкинского муниципального района оштрафовали за плохую работу

Сотрудница администрации Кадошкинского муниципального района была оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

11 апреля нынешнего жители одного из домов, расположенных на территории села Латышовка, направили в администрацию заявление о спиле старых деревьев, которые могут обрушиться. Администрация в свою очередь не приняла меры к рассмотрению указанного обращения.

В итоге специалист управления по организационной и кадровой работе администрации Кадошкинского муниципального района была оштрафована на 5 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru