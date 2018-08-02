В Мордовии глава администрации сельского поселения обеднел ради своих детей

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении главы администрации одного из местных сельских поселений, обвиняемого в мошенничестве.

Глава администрации Колопинского сельского поселения внес в официальные документы несоответствующую действительности информацию об уровне своих доходов. При помощи указанной документации дети осужденного были включены в категорию детей из малообеспеченных семей. Данный статус позволил детям чиновника получать социальную стипендию в период с сентября 2013 года по июнь 2014 года.

Решением суда в отношении главы администрации сельского поселения была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовии.

Источник: prokrm.ru