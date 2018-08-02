В Саранске выслушает судебный приговор продавец наркотиков из Калуги

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 24-летнего жителя Калуги, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических веществ.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 24-летний житель Калуги в Интернете продал жителю Саранска наркотики. Кроме того, была зафиксирована так и не реализованная до конца попытка сбыта наркотических веществ, к которой обвиняемый имеет непосредственное отношение.

В ходе предварительного следствия житель Калуги добровольно выдал более 700 грамм наркотиков.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru