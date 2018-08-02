Житель Саранска подозревается в краже денег из кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств из кошелька.

Недавно в одно из отделений полиции Саранска обратился 21-летний молодой человек. Парень сообщил, что им был утерян кошелек с деньгами. По словам молодого человека, пропажу он обнаружил, находясь дома. Пройдясь по маршруту своего следования кошелек, внутри которого находилась денежная сумма в размере 17,6 тыс. рублей, парень так и не нашел.

Сотрудниками полиции было установлено, что кошелек подобрал 25-летний горожанин, который шел позади молодого человека. Гражданин, не зная о том, что поблизости установлены камеры видеонаблюдения, решил присвоить чужую вещь. Горожанин забрал деньги и выбросил кошелек.

В данный момент подозреваемый задержан. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф