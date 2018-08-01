Сергей Толстограев назначен директором филиала компании «Ростелеком» в Республике Мордовия

Директором филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Толстограев. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях «ВымпелКом» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Сергей Витальевич Толстограев родился в 1972 году. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза М.В. Захарова по специальности инженер по эксплуатации средств связи. Прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на базе Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге.

С.В. Толстограев реализовал ряд инфраструктурных проектов на рынках массового и корпоративного сегментов в Москве и Санкт-Петербурге. С 2014 по 2018 год занимался развитием новых видов бизнеса и конвергентных продуктов ПАО «ВымпелКом» в Центральном и Западном макрорегионах.

Ирина Мальцева, директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», представляя коллективу филиала нового руководителя, отметила: «Сергей Толстограев отлично знает специфику отрасли связи. Его опыт и высокая квалификация помогут успешно реализовать стратегию развития компании, укрепить позиции на республиканском телекоммуникационном рынке, повысить качество технического и клиентского сервиса».