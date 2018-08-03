Житель Саранска пропал без вести, уехав на заработки в Москву

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который уехал на заработки в Москву и пропал без вести.

Максимов Сергей Анатольевич 1972 года рождения, проживающий в Саранске, недавно уехал на заработки в Москву. С 6 июля мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими. Попытки родственников самостоятельно установить текущее местонахождение гражданина оказались безрезультатными.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится пропавший без вести житель Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф