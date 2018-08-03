В Саранске столкнулись легковушка и грузовик

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Указанный инцидент произошел днем 2 августа на проспекте Ленина. Проезжавшие по указанному проспекту автомобилисты заметили столкнувшиеся грузовик и легковой автомобиль. Известно, что после соударения легковушка врезалась в установленный у края проезжей части забор.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Причина столкновения транспортных средств будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo