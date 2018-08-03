В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

В Саранске произошло жесткое столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Происшествие произошло 2 августа, около 16:50 на перекрестке, расположенном недалеко от здания УГИБДД РФ по Республике Мордовия. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса при совершении левого поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки «Фиат», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

Легковушка получила серьезные механические повреждения.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo