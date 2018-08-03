В Саранске маршрутное такси врезалось в легковушку

В Саранске водитель маршрутного такси врезался в легковой автомобиль.

Утром 3 августа автомобилисты, двигавшиеся по улице Полежаева, стали свидетелями ДТП, которое, к счастью, не привело к жертвам. Водитель маршрутного такси врезался в заднюю часть легкового автомобиля, который двигался впереди. Удар был не очень сильными, поэтому транспортные средства остались практически невредимыми.

Никто из участников ДТП не пострадал.

Точная причина аварии пока что неизвестна. Не исключено, что водитель маршрутного такси не выдержал безопасную дистанцию. Также ДТП могло произойти из-за того, что гражданин, управлявший легковушкой, резко затормозил.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo