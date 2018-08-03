В Саранске столкнулись легковушка и кроссовер

На одной из улиц Саранска произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера.

ДТП произошло вечером 2 августа на улице Ботевградской. Столкнулись кроссовер марки «Ниссан» и легковой автомобиль марки ВАЗ. От удара второе транспортное средство вылетело за пределы проезжей части.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, в настоящее время неизвестно.

Обе машины получили серьезные повреждения. У кроссовера сильно повреждены водительская и левая пассажирская дверь. У легковушки практически полностью снесена передняя часть.

Причина столкновения автомобилей устанавливается.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo