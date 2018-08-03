В Саранске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже товаров из магазинов

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в кражу товаров из магазинов.

1 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, получив сообщение о том, что было совершено преступление, направились в магазин, расположенный в Ленинском районе. В торговом заведении был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся похитить продукты, стоимость которых превышает 3200 рублей.

Спустя некоторое время в Октябрьском районе сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, который пытался совершить аналогичное преступление. Парень намеревался вынести из магазина товары, общая стоимость которых составляет более 6400 рублей.

Задержанные были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Источник: vk.com/public150482615