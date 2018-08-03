Жительница Саранска, поверив мошеннику, ограбила себя

56-летняя жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника при попытке сдать в аренду квартиру.

Недавно на одном из многочисленных сайтов объявлений 56-летняя горожанка опубликовала сообщение о сдаче в аренду квартиры. В кратчайшие сроки с женщиной связался неизвестный гражданин, который сообщил, что его заинтересовала указанная публикация, и он хочет снять жилье. Кроме того, мужчина, узнав в ходе беседы с горожанкой о состоянии квартиры и размере арендной платы, заявил о готовности перечислить предоплату. Незнакомцу, судя по всему, настолько понравилась квартира, что он попросил женщину, оставаясь на связи, подойти к ближайшему банкомату, вставить свою банковскую карту в соответствующий слот и совершить ряд действий, чтобы незамедлительно получить деньги.

Горожанка, воодушевленная столь приятным квартиросъемщиком, выполнила все необходимые действия, а спустя некоторое время обнаружила, что абсолютно неосознанно перевела на чужой счет 9,5 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф