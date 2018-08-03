Безработный житель Инсарского района подозревается в незаконном культивировании мака

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В Инсарском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего местного жителя, который выращивал на своем приусадебном участке мак.
Во время проведения комплексных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили на приусадебном участке, расположенном возле дома безработного 45-летнего жителя Инсарского района, незаконный посев мака. Полицейскими было изъято 21 растение.
Мужчина заявил, что он выращивал мак исключительно для личного потребления.
В отношении задержанного, у которого ранее уже были проблемы с законом, было возбуждено уголовное дело.
Источник: 13.мвд.рф