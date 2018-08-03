Мордовским заключенным купили музыкальные центры

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В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Республике Мордовия подвели итоги работы за первые шесть месяцев текущего года.
В ходе указанного мероприятия сотрудники УФСИН выразили осужденным благодарность за добросовестное отношение к трудовой деятельности, а также активное участие в мероприятиях воспитательного характера.
Кроме того, во время собрания были обсуждены вопросы, касающиеся организации быта и досуга.
Для стимулирования осужденных за счет денежных средств, которые принесла их трудовая деятельность, в каждый рабочий цех были приобретены музыкальные центры.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su