Мордовским заключенным купили музыкальные центры

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Республике Мордовия подвели итоги работы за первые шесть месяцев текущего года.

В ходе указанного мероприятия сотрудники УФСИН выразили осужденным благодарность за добросовестное отношение к трудовой деятельности, а также активное участие в мероприятиях воспитательного характера.

Кроме того, во время собрания были обсуждены вопросы, касающиеся организации быта и досуга.

Для стимулирования осужденных за счет денежных средств, которые принесла их трудовая деятельность, в каждый рабочий цех были приобретены музыкальные центры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su