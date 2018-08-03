В Ковылкинском районе в ДТП пострадала женщина

В Ковылкинском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, в результате которого была травмирована женщина.

Происшествие произошло вечером 2 августа на одной из трасс указанного района. По предварительной информации, водитель кроссовера марки «Мицубиси» не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу врезалось в грузовой автомобиль марки КамАЗ.

Пассажирка кроссовера была доставлена в ближайшую больницу. На больничной койке женщина проведет несколько дней, поскольку полученные ею травмы оказались достаточно серьезными.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф