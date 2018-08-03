Жительница Мордовии предстанет перед судом за торговлю поддельными медицинскими справками

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудницы бюро судебно-медицинской экспертизы, которая занималась изготовлением поддельных документов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 52-летняя гражданка, работавшая врачом-судебно-медицинским экспертом в ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», приобрела осенью минувшего года поддельные печати и при их помощи изготавливала документы, которые затем продавала гражданам, желающим получить необходимое медицинское заключение без предварительного прохождения комиссии.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении гражданки находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

Источник: vs.mor.sudrf.ru