Клещи продолжают нападать на жителей Мордовии

В Республике Мордовия клещи продолжают атаковать местных жителей.

1 августа количество жителей Республики Мордовия, пострадавших от укусов клещей на протяжении нынешнего года, составляло 298 человек, среди которых 111 несовершеннолетних граждан.

Наибольшее количество граждан, пострадавших от укусов насекомых, было зарегистрировано в Саранске. Здесь жертвами клещей стали 58 человек. В Рузаевском районе насекомые покусали 38 местных жителей. В Лямбирском районе от укусов клещей пострадали 28 человек.

Наименьшее количество пострадавших от укусов кровожадных насекомых было зафиксировано в Ардатовском, Теньгушевском и Торбеевском районах.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru