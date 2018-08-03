Жительница Торбеево продавала просроченное пиво

В Торбеево местная жительница продавала пиво, срок годности которого истек.

Женщина занималась так называемой подпольной торговлей. Товар гражданка, проживающая по адресу – улица Демократическая, хранила у себя дома и продавала его там же. Недавно женщина продала одному из покупателей шесть бутылок просроченного пива.

По предварительной информации, ранее гражданка привлекалась к ответственности по причине продажи некачественной продукции, но предупреждения и штрафы не заставили её одуматься, и прекратить торговать алкогольными напитками, представляющими собой угрозу для жизни и здоровья.

По информации «Известий Мордовии».