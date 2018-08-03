В Мордовии осудили парня, пытавшегося дать взятку полицейским

В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Большеигнатовского района, который намеревался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов.

27-летний житель Большеигнатовского района был остановлен сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале Рузаевки. Полицейские решили остановить молодого человека из-за того, что он был пьян. Гражданин, не желая, чтобы в его отношении был составлен административный протокол, стал предлагать стражам порядка взятку в размере 10 тыс. рублей.

Попытка дачи взятки сразу же была пресечена.

Решением суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Источник: пфоут.мвд.рф