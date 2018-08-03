В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 43-летний мужчина

В Чамзинском районе Республики Мордовия в результате столкновения грузового автомобиля и кроссовера пострадал 43-летний мужчина.

Поздним вечером 2 августа на 64-м километре автомобильной дороги, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, не смогли разъехаться кроссовер марки «Тойота» и грузовой автомобиль марки КамАЗ.

43-летний гражданин, который находился за рулем кроссовера, был госпитализирован. О состоянии мужчины в настоящее время ничего неизвестно.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в ходе которой будут установлены причины столкновения транспортных средств.

Источник: гибдд.рф