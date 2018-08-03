Житель Саранска, пытавшийся оклеветать приятеля, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 35-летнего местного жителя, пытавшегося обвинить своего приятеля в преступлении, которого он не совершал.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в апреле нынешнего года 35-летний житель Саранска, находясь в доме своей знакомой, распивал алкогольные напитки вместе с приятелем. В определенный момент весьма мирная попойка была прервана ссорой собутыльников, во время которой обвиняемый поранил руку о стекло серванта.

Пострадавший, который со временем стал обвиняемым, решил припомнить собутыльнику обиду и обратился в полицию с заявлением на него. Мужчина сообщил стражам порядка, что рана руки была им получена вследствие нападения приятеля, который был вооружен ножом.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении гражданина, пытавшегося оклеветать товарища, находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru