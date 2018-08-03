В Ардатовском районе прокуратура добилась устранения нарушений трудовых прав несовершеннолетних

В Ардатовском районе Республики Мордовия стражи порядка зафиксировали нарушения законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Во время проверки представители ведомства установили, что руководство МП «Тургеневожилкомхоз» и МУП «ЖКХ «Ардатовское» с задержкой выплатило несовершеннолетним сотрудникам зарплату. Кроме того, имело место необоснованное занижение размера заработной платы. Также были зафиксированы факты допуска к выполнению трудовых обязанностей несовершеннолетних лиц, которые не прошли необходимый инструктаж.

В итоге два должностных лица были привлечены к административной ответственности.

В данный момент указанные нарушения трудового законодательства полностью устранены.

Источник: prokrm.ru