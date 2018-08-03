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Глава Республики Мордовия Владимир Волков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
В своем поздравительном обращении Владимир Волков отметил, что для Республики Мордовия стабильная и эффективная работа железной дороги является одним из главных факторов успешного развития торгово-экономических связей с другими региона.
Кроме того, глава региона обратил внимание на высокий уровень качества работы мордовских железнодорожников во время проведения ЧМ-2018.
Также Владимир Волков подчеркнул, что нынешнее поколение железнодорожников продолжает замечательные профессиональные традиции своих предшественников.
Источник: e-mordovia.ru