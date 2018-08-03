Футбольная команда «Мордовия-М» обыграла ФК «Крылья Советов-ЦПФ»

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Футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 4:3 одержала победу над ФК «Крылья Советов-ЦПФ».
Указанный матч 11-го тура МФС «Приволжье» прошел 1 августа. Игра была весьма напряженной, но вместе с тем и захватывающей. Практически постоянно возникали опасные моменты, заставляющие сердца болельщиков биться быстрее.
В итоге матч закончился со счетом 4:3 в пользу мордовской команды. Мячи в ворота «Крыльев Советов – ЦПФ» отправили Шамшурин, успешно реализовавший два голевых момента, Поветкин и Навлётов.
4 августа «Мордовия-М» проведет матч с ФК «Дорожник» из Каменки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru