Футбольная команда «Мордовия-М» обыграла ФК «Крылья Советов-ЦПФ»

Футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 4:3 одержала победу над ФК «Крылья Советов-ЦПФ».

Указанный матч 11-го тура МФС «Приволжье» прошел 1 августа. Игра была весьма напряженной, но вместе с тем и захватывающей. Практически постоянно возникали опасные моменты, заставляющие сердца болельщиков биться быстрее.

В итоге матч закончился со счетом 4:3 в пользу мордовской команды. Мячи в ворота «Крыльев Советов – ЦПФ» отправили Шамшурин, успешно реализовавший два голевых момента, Поветкин и Навлётов.

4 августа «Мордовия-М» проведет матч с ФК «Дорожник» из Каменки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru