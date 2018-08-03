В Мордовии проходит мероприятие «Безопасный регион»

На территории Республики Мордовия проходит оперативно-профилактическое мероприятие под название «Безопасный регион».

3 и 4 августа на территории региона сотрудники Госавтоинспекции будут проверять, как соблюдают правила дорожного движения жители Мордовии. Стоит отметить, что данные проверки касаются не только автомобилистов, но и пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан соблюдать правила дорожного движения, поскольку очень часто из-за пренебрежительного отношения к нормам поведения на дороге происходят ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф