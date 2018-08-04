В Ромоданово горело административное здание

В Ромоданово загорелось административное здание.

3 августа, в 13:25 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Центральной произошел пожар. Прибывшие по указанному адресу пожарные обнаружили, что горит административное здание. К счастью, возгорание было несерьезным. К моменту приезда спасателей площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru