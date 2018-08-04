В Зубово-Полянском районе полицейские разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать пенсионерку, которая несколько лет назад пропала без вести.

Родькина Раиса Георгиевна 1939 года рождения, проживающая в населенном пункте Сосновка, 18 июля 2013 года ушла из дома. Обратно домой женщина так и не вернулась. На связь с родными и близкими пенсионерка не выходит.

Женщина была одета в светло-серую кофту, зеленое платье и резиновые галоши.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении пенсионерки, могут сообщить необходимую информацию: 8(83458)2-51-02, 8-927-642-77-57 или 02.

Источник: 13.мвд.рф