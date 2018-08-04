В Ичалковском районе горела сухая трава

В одном из сел Ичалковского района Республики Мордовия горела сухая трава.

Указанное происшествие произошло днем 3 июля на территории села Тарханово. Загорелась сухая трава. В кратчайшие сроки огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадала.

Причина возгорания сухой травы устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия быть осторожными и очень внимательными во время обращения с огнем. Кроме того, не стоит разводить костры при жаркой погоде, поскольку пламя в подобных климатических условиях распространяется очень быстро.

Источник: 13.mchs.gov.ru