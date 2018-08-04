В Мордовии прошла операция «Мотоцикл»

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

За время проведения указанного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 11 нарушений правил дорожного движения, которые были совершены мотоциклистами.

В период с января по июль нынешнего года на территории Республики Мордовия произошло 30 ДТП с участием мотоциклистов. В указанных авариях погибли 6 человек. Ещё 30 участников упомянутых ДТП были травмированы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф