В Рузаевке загорелся нежилой дом

В Рузаевке произошло возгорание нежилого дома.

Днем 3 августа на улице Трынова раздался вой пожарных сирен. Причиной тому стало возгорание дома №25. В настоящее время в указанной постройке никто не проживает.

В кратчайшие сроки пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелась постройка, пока что не известно. В качестве наиболее вероятной причины пожара в настоящее время рассматривается неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru