В Ромоданово автомобиль сбил пешехода

В Ромоданово пешеход попал под колеса автомобиля.

Информации об указанном происшествии в настоящее время не очень много. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия сообщает, что ДТП произошло 3 августа возле дома №9, который расположен по адресу – улица Кирова. Автомобиль, марка которого неизвестна, совершил наезд на пешехода.

Пешеход был травмирован. Какие именно телесные повреждения получил пострадавший, пока что не сообщается.

При каких обстоятельствах произошло данное ДТП, в настоящее время также неизвестно. Не исключено, что пешеход решил перебежать дорогу в неустановленном месте.

Источник: 13.mchs.gov.ru