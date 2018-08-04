Житель Мордовии умер на рабочем месте

В Атяшевском районе Республики Мордовия 59-летний местный житель скончался на рабочем месте.

59-летний житель села Киржеманы, который работал на сельскохозяйственном предприятии, расположенном недалеко от села Челпаново, в один из дней был обнаружен мертвым в бункере зерноочистительного комплекса.

По предварительной информации, мужчина скончался по причине многочисленных телесных повреждений, которые были им получены в результате падения в бункер. Также есть версия, согласно которой гражданин задохнулся. Точная причина смерти мужчины будет установлена сотрудниками правоохранительных органов.

По информации «Известий Мордовии».