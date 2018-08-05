В Саранске в ДТП пострадал человек

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В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Днем 4 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что возле дома №94, который расположен по адресу – улица Большевистская, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что столкнулись два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек.
Точная причина аварии неизвестна. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому автомобилю.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru