В Саранске водитель иномарки сбил велосипедиста

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В Саранске велосипедист попал под колеса иномарки.
Утром 4 августа в поселке Николаевка произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля марки «Рено», проезжая мимо дома №89, который расположен по адресу – улица Ленина, не смог должным образом проконтролировать ситуацию на дороге, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на велосипедиста.
Велосипедист получил многочисленные телесные повреждения. О текущем состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причину ДТП. Не исключено, что велосипедист решил пересечь проезжую часть в неустановленном месте.
Источник: 13.mchs.gov.ru