В Саранске водитель иномарки сбил велосипедиста

В Саранске велосипедист попал под колеса иномарки.

Утром 4 августа в поселке Николаевка произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля марки «Рено», проезжая мимо дома №89, который расположен по адресу – улица Ленина, не смог должным образом проконтролировать ситуацию на дороге, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на велосипедиста.

Велосипедист получил многочисленные телесные повреждения. О текущем состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причину ДТП. Не исключено, что велосипедист решил пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

Источник: 13.mchs.gov.ru