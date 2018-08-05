В Ромодановском районе в ДТП пострадали два человека

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В Ромодановском районе мотоциклист устроил ДТП.
Ранним утром 4 августа рассветная тишь в деревне Ивановка была нарушена громким звуком падения мотоцикла. Водитель указанного транспортного средства, проезжая мимо дома №15, который расположен по адресу – улица Луговая, потерял контроль над управлением. В итоге неуправляемый мотоцикл упал на проезжую часть.
Телесные повреждения получили два человека. О состоянии пострадавших в данный момент нет никакой информации.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не смог справиться с управлением по причине превышения скорости.
Источник: 13.mchs.gov.ru