В Ромодановском районе в ДТП пострадали два человека

В Ромодановском районе мотоциклист устроил ДТП.

Ранним утром 4 августа рассветная тишь в деревне Ивановка была нарушена громким звуком падения мотоцикла. Водитель указанного транспортного средства, проезжая мимо дома №15, который расположен по адресу – улица Луговая, потерял контроль над управлением. В итоге неуправляемый мотоцикл упал на проезжую часть.

Телесные повреждения получили два человека. О состоянии пострадавших в данный момент нет никакой информации.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не смог справиться с управлением по причине превышения скорости.

Источник: 13.mchs.gov.ru