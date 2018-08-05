В Атюрьевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В одном из сел Атюрьевского района Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого были травмированы два человека.

Ночь на 4 августа в селе Усть-Рахмановка выдалась достаточно тревожной. Недалеко от дома №69, который расположен по адресу – улица Центральная, опрокинулся скутер.

Вследствие указанного происшествия были травмированы два человека. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшими, пока что не сообщается.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причину, спровоцировавшую данное ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru