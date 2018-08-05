Мордовские полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Старошайговского района

В Старошайговском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать местного жителя, который десять лет назад уехал на заработки в Москву и с тех пор перестал выходить на связь с родными и близкими.

Чудаев Владимир Сергеевич 1958 года рождения, проживающий в селе Старое Шайгово, в марте 2008 года уехал на заработки в Москву. С тех пор мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф