В Лямбирском районе произошло серьезное ДТП

В Лямбирском районе Республики Мордовия произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное происшествие произошло утром 4 августа недалеко от села Атемар. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ, двигаясь на высокой скорости, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу врезалось в автомобиль марки «Тойота», который стоял у края проезжей части. После этого вторая машина вылетела в кювет.

Данные о пострадавших в этой аварии уточняются.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo