В Торбеево неизвестные преступники похищают велосипеды

У двоих жителей Мордовии неизвестные преступники похитили велосипеды.

Недавно в полицию обратился житель Торбеево. Гражданин сообщил, что у него был похищен велосипед, стоимость которого составляет более 10 тыс. рублей. По словам мужчины, в момент похищения транспортное средство находилось у входа в жилой дом, расположенный по адресу – улица Богдана Хмельницкого.

Несколькими днями ранее велосипед был похищен у ещё одного жителя Торбеево. Транспортное средство было украдено в тот момент, когда мужчина собирался на рыбалку.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают похитителей велосипедов.

По информации «Известий Мордовии».