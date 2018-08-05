Футбольная команда «Мордовия» проиграла ФК «СКА-Хабаровск»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 проиграла ФК «СКА-Хабаровск».

Матч между указанными футбольными командами прошел 4 августа в Хабаровске.

В конце первого тайма счет открыл игрок мордовской команды Алан Багаев. Второй тайм оказался для футболистов из Мордовии менее удачным. На 55-й минуте игры первый мяч в ворота «Мордовии» отправил Максим Казанков, успешно реализовавший пенальти. В конце второго тайма второй гол на счет хабаровской команды записал Денис Дедечко.

В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу хабаровской команды.

Следующий матч «Мордовия» проведет дома. 8 августа мордовские футболисты сразятся с новосибирской «Сибирью».

Источник: fc-mordovia.ru