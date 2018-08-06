В Атюрьевском районе в результате ДТП пострадал человек

В Атюрьевском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Днем 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 133-м километре трассы 1Р-180 произошло серьезное ДТП. В кратчайшие сроки спасатели прибыли на место происшествия. Выяснилось, что на указанном участке трассы врезались друг в друга два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло столкновение автомобилей.

Источник: 13.mchs.gov.ru