В Атяшевском районе иномарка вылетела в кювет

В Атяшевском районе по причине ДТП был травмирован человек.

Происшествие произошло 5 августа на одном из участков автомобильной дороги, которая пролегает между Атяшево и Алово. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», в определенный момент движения не сумел справиться с управлением. По указанной причине транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет.

Водитель иномарки получил серьезные телесные повреждения. Осматривавшие автомобилиста медики приняли решение о необходимости его госпитализации.

По предварительной информации, водитель иномарки потерял контроль над управлением из-за превышения скорости.

Источник: гибдд.рф