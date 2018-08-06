В оздоровительных лагерях Кочкуровского района были массово эвакуированы дети

В оздоровительных лагерях Кочкуровского района Республики Мордовия сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия.

Указанные мероприятия были проведены 5 августа. Изначально были отработаны действия, которые необходимо выполнять во время возгорания. Закрыв дыхательные пути, дети покинули помещения. Затем сотрудники МЧС провели профилактическую беседу. После этого дети ознакомились с устройством пожарной машины.

В общей сложности на протяжении нынешнего лета представители ведомства провели 218 профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха. В данных мероприятиях приняли участие около 7 тыс. человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru