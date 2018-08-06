В Мордовии межведомственные комиссии оценивают готовность школ к учебному году

В Республике Мордовия специальные комиссии оценивают готовность школ к предстоящему учебному году.

В состав указанных комиссий входят сотрудники МЧС и представители различных государственных структур.

В ходе проверок оценивается состояние систем автоматической пожарной сигнализации, запасных выходов и первичных средств пожаротушения. Кроме того, с персоналом учебных заведений проводятся профилактические беседы.

В данный момент работы по оценке готовности школ к предстоящему учебному году находятся на завершающей стадии. Все нарушения, которые были зафиксированы членами межведомственной комиссии, должны быть устранены до 1 сентября.

Источник: 13.mchs.gov.ru