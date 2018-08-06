Житель Саранска, обвиняемый в коммерческом подкупе, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в коммерческом подкупе.

В октябре прошлого года был объявлен аукцион по продаже права заключения охотхозяйственного соглашения сроком на 49 лет. Указанный документ разрешает вести охотничье хозяйство на территории Инсарского и Кадошкинского районов. Участниками аукциона стали две организации.

Обвиняемый, представляя интересы одной из указанных организаций, потребовал от другого участника аукциона 200 тыс. рублей. Мужчина пообещал отказаться от участия в аукционе после получения денежных средств. Но стоит отметить, что в данном случае имело место не коммерческое предложение, а именно требование.

Другой участник аукциона сообщил о требовании в полицию. В итоге после получения денежной суммы в размере 150 тыс. рублей (цена так называемого отказа была снижена в ходе переговоров), которые проходили под контролем правоохранительных органов, обвиняемый был задержан.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В скором времени мужчина предстанет перед судом.

Источник: 13.мвд.рф