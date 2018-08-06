Трое жителей Мордовии подозреваются в хранении наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан, которые подозреваются в хранении наркотических веществ.

В Ковылкино сотрудники полиции задержали двух местных жителей 1985 и 1987 годов рождения, у которых ранее были проблемы с законом. В ходе личного досмотра мужчин стражи порядка обнаружили и конфисковали синтетические наркотики.

Аналогичное наркотическое вещество было изъято у безработного жителя Саранска 1995 года рождения.

Все задержанные приобрели наркотики в Интернете для личного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку в отношении подозреваемых.

Источник: 13.мвд.рф