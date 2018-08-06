В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести инвалид первой группы

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают инвалида первой группы, который несколько лет назад пропал без вести.

Блашкин Анатолий Михайлович 1969 года рождения, проживающий в поселке Явас, вечером 21 января 2015 года ушел из дома. Мужчина направился в неизвестном направлении. С тех пор какая-либо информация о местонахождении гражданина отсутствует.

Мужчина является инвалидом первой группы по причине психического заболевания. Также известно, что из-за травмы, которая была получена вследствие ДТП, гражданин хромает на обе ноги. Мужчина практически не ориентируется в пространстве. Кроме того, стоит отметить, что гражданин не имеет при себе документов.

Ранее мужчина неоднократно уходил из дома.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится пропавший без вести гражданин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(3458)-2-16-64, 2-18-58 или 02.

Источник: 13.мвд.рф