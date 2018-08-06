В Саранске идет подготовка к осенне-зимнему периоду

В Саранске продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду.

Вопросы, касающиеся подготовки к указанному периоду, были обсуждены во время оперативного совещания, которое прошло 6 августа в стенах городской администрации.

Проведение ЧМ-2018 никоим образом не повлияло на темпы подготовительных работ.

Глава Ленинского района Александр Юткин сообщил, что из 23 многоквартирных домов с крышными котельными к осенне-зимнему периоду подготовлен 21 дом. На следующей неделе начнутся работы по подключению дома №14, расположенного по адресу – улица Мордовская, к центральной системе теплоснабжения. Также в Ленинском районе промыты системы отопления в 90% многоквартирных домов.

В Пролетарском и Октябрьском районах системы отопления были промыты в 85% и 79,8% многоквартирных домов соответственно.

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил о том, что подготовительные работы необходимо проводить и на выходных.

Источник: adm-saransk.ru