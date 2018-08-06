В Саранске благоустраиваются дворы

В Саранске ведутся работы по благоустройству дворовых территорий.

На территории Пролетарского района будет благоустроено 20 дворовых территорий. В данный момент благоустроены 3 двора. На территории 5 дворовых территорий ведутся соответствующие работы. Глава Пролетарского района Александр Голюшев сообщил, что до конца августа отставание от ранее запланированного графика будет устранено. Мэр Саранска Петр Тултаев раскритиковал медленные темпы работы и распорядился благоустроить дворовые территории до 15 сентября.

В Октябрьском районе полностью благоустроены 9 дворовых территорий. На территории 6 дворов работы продолжаются.

В Ленинском районе работы по благоустройству полностью завершены в 18 дворах. На территории 8 дворов работы по благоустройству продолжаются.

Источник: adm-saransk.ru