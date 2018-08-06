Мордовские заключенные приняли участие в конкурсе на лучший букет

В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия прошел конкурс на лучший букет.

Указанный конкурс, который получил название «Летняя палитра», был проведен в лечебном исправительном учреждении №3. В процессе изготовления поделок осужденные использовали целлофановые пакеты, посылочные коробки, проволоку, бумажные полотенца, бисер, пайетки и акварельные краски.

Авторами лучших работ стали Елена Нагиева, Ольга Белова и Татьяна Иванова.

Подобные мероприятия позволяют заключенным проявить свои таланты и отвлечься от тюремной реальности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su